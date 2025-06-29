Антонелли потеряет три позиции на гран-при Великобритании из-за столкновения

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потеряет три позиции на старте гран-при Великобритании за аварию с четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», произошедшую на первом круге Гран-при Австрии. Об этом сообщает «Чемпионат.ру».

Пилот «Макларена» Норрис стал победителем Гран-при Австрии «Формулы-1»

Судьи признали итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли виновным в инциденте, произошедшем на гран-при Австрии, и назначили ему наказание — потеря трёх позиций на старте следующей гонки. Кроме того, пилот получил два штрафных балла в суперлицензию.

Напомним, победу в австрийском этапе одержал британец Ландо Норрис из «Макларена», вторым финишировал его партнёр по команде Оскар Пиастри, а третьим стал представитель «Феррари» Шарль Леклер.

Антонелли после 11 этапов чемпионата занимает седьмое место в личном зачёте, набрав 63 очка.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Формула-1СпортАвтогонки

Горячие новости

Все новости

партнеры