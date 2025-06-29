Антонелли потеряет три позиции на гран-при Великобритании из-за столкновения

Судьи признали итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли виновным в инциденте, произошедшем на гран-при Австрии, и назначили ему наказание — потеря трёх позиций на старте следующей гонки. Кроме того, пилот получил два штрафных балла в суперлицензию.

Напомним, победу в австрийском этапе одержал британец Ландо Норрис из «Макларена», вторым финишировал его партнёр по команде Оскар Пиастри, а третьим стал представитель «Феррари» Шарль Леклер.

Антонелли после 11 этапов чемпионата занимает седьмое место в личном зачёте, набрав 63 очка.