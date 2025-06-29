Антонелли потеряет три позиции на гран-при Великобритании из-за столкновения
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потеряет три позиции на старте гран-при Великобритании за аварию с четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», произошедшую на первом круге Гран-при Австрии. Об этом сообщает «Чемпионат.ру».
Судьи признали итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли виновным в инциденте, произошедшем на гран-при Австрии, и назначили ему наказание — потеря трёх позиций на старте следующей гонки. Кроме того, пилот получил два штрафных балла в суперлицензию.
Напомним, победу в австрийском этапе одержал британец Ландо Норрис из «Макларена», вторым финишировал его партнёр по команде Оскар Пиастри, а третьим стал представитель «Феррари» Шарль Леклер.
Антонелли после 11 этапов чемпионата занимает седьмое место в личном зачёте, набрав 63 очка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Антонелли потеряет три позиции на гран-при Великобритании из-за столкновения
- СМИ: 400 кг обогащенного урана пропали в Иране
- Сенатор Грэм: США введут 500-процентные пошлины для торговых партнеров России
- В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3
- Российская команда BB Team выиграла турнир по Dota 2 PGL Wallachia Season 5
- МО РФ: Над территорией России сбили 3 украинских беспилотника
- Пилот «Макларена» Норрис стал победителем Гран-при Австрии «Формулы-1»
- МЧС: Площадь природного пожара в Алуште увеличилась до 5 га
- Трамп по-прежнему хочет присоединить Канаду к США
- СМИ: В Telegram появился фактчекинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru