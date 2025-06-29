СМИ: Министр образования Эстонии не смогла умножить восемь на четыре

Во время интервью ведущий предложил министру образования и науки Эстонии Кристине Каллас решить простую математическую задачу. Сначала она отметила, что «образование — это не только знание математических формул», но после повторного вопроса честно призналась, что не может дать ответ.

«Я не знаю», — заявила Каллас.

Согласно данным из открытых источников, Кристине Каллас 49 лет. Она имеет высшее образование по специальностям «история» и «политология», а в 2016 году защитила докторскую диссертацию по политическим наукам. Ранее работала в Тартуском университете Эстонии. Воспитывает троих детей.

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