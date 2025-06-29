СМИ: Министр образования Эстонии не смогла умножить восемь на четыре
Министр образования Эстонии Кристина Каллас попала в неловкую ситуацию во время интервью, не сумев ответить на простой математический вопрос — сколько будет 8 умножить на 4. Ее слова приводит EA Daily.
Во время интервью ведущий предложил министру образования и науки Эстонии Кристине Каллас решить простую математическую задачу. Сначала она отметила, что «образование — это не только знание математических формул», но после повторного вопроса честно призналась, что не может дать ответ.
«Я не знаю», — заявила Каллас.
Согласно данным из открытых источников, Кристине Каллас 49 лет. Она имеет высшее образование по специальностям «история» и «политология», а в 2016 году защитила докторскую диссертацию по политическим наукам. Ранее работала в Тартуском университете Эстонии. Воспитывает троих детей.
Ранее бывший президент США Джо Байден не смог вспомнить, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Министр образования Эстонии не смогла умножить восемь на четыре
- СМИ: В Китае создали оружие, способное выводить из строя электросети
- Антонелли потеряет три позиции на гран-при Великобритании из-за столкновения
- СМИ: 400 кг обогащенного урана пропали в Иране
- Сенатор Грэм: США введут 500-процентные пошлины для торговых партнеров России
- В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3
- Российская команда BB Team выиграла турнир по Dota 2 PGL Wallachia Season 5
- МО РФ: Над территорией России сбили 3 украинских беспилотника
- Пилот «Макларена» Норрис стал победителем Гран-при Австрии «Формулы-1»
- МЧС: Площадь природного пожара в Алуште увеличилась до 5 га
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru