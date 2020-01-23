В ГИБДД анонсировали дату начала продаж «красивых» номеров
Продажа так называемых «красивых» номеров начнется в России после 1 января 2021 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин. Он подчеркнул, что предлагается установить разную стоимость государственных регистрационных знаков для автомобилей в зависимости от их буквенного и цифрового обозначения.
Напомним, в Минэкономразвития разработали проект, определяющий правила проведения аукционов, которые дадут возможность заинтересованным лицам приобретать «красивые» автомобильные номера. Там отметили, что такая практика успешно внедрена во многих странах.
Как отмечает НСН, тарифы будут оформлены как госпошлины в Налоговом кодексе. Цена будет отличаться и составит от 5 до 600 тысяч рублей. Как передает телеканал, на продажу одного номера будет отведено 30 дней. Количество «красивых» номеров ограничено.
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