В ГИБДД анонсировали дату начала продаж «красивых» номеров

Продажа так называемых «красивых» номеров начнется в России после 1 января 2021 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин. Он подчеркнул, что предлагается установить разную стоимость государственных регистрационных знаков для автомобилей в зависимости от их буквенного и цифрового обозначения.