В ГИБДД анонсировали дату начала продаж «красивых» номеров

23 января 202019:07

Продажа так называемых «красивых» номеров начнется в России после 1 января 2021 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин. Он подчеркнул, что предлагается установить разную стоимость государственных регистрационных знаков для автомобилей в зависимости от их буквенного и цифрового обозначения.

Гусев о «красивых» номерах: Если есть спрос, должны быть и тарифы

Напомним, в Минэкономразвития разработали проект, определяющий правила проведения аукционов, которые дадут возможность заинтересованным лицам приобретать «красивые» автомобильные номера. Там отметили, что такая практика успешно внедрена во многих странах.

Челябинца лишили прав за фальшивый номерной знак «в777ор»

Как отмечает НСН, тарифы будут оформлены как госпошлины в Налоговом кодексе. Цена будет отличаться и составит от 5 до 600 тысяч рублей. Как передает телеканал, на продажу одного номера будет отведено 30 дней. Количество «красивых» номеров ограничено.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Автомобильные НомераГИБДД