Азербайджанская община обвинила Баку в разрушении отношений с Россией
Власти Азербайджана используют политическую риторику, ведущую к ухудшению отношений с Москвой, что создает помехи в международном взаимодействии, сообщила в Telegram пресс-служба азербайджанской диаспоры в РФ.
В сообщении указывается, что распространяемые СМИ Азербайджана публикации по поводу происшествия в Екатеринбурге оказались фейковыми.
Политики, которые оскорбительно отзываются о России, наносят серьёзный вред проживающим в государстве азербайджанцам, которые сталкиваются с последствиями этих действий.
Ранее Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru