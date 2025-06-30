В сообщении указывается, что распространяемые СМИ Азербайджана публикации по поводу происшествия в Екатеринбурге оказались фейковыми.

Политики, которые оскорбительно отзываются о России, наносят серьёзный вред проживающим в государстве азербайджанцам, которые сталкиваются с последствиями этих действий.

Ранее Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

