СМИ: Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с Вашингтоном
30 июня 202500:35
Чиновники в Иране выражают интерес к переговорам с Вашингтоном, сообщает Jerusalem Post.
По данным издания, однако они ждут одобрения верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.
Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт переговоры с иранскими властями относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Ирана.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти хотят встретиться с ним как можно скорее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru