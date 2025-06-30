СМИ: Иран ждет одобрения Хаменеи на переговоры с Вашингтоном

Чиновники в Иране выражают интерес к переговорам с Вашингтоном, сообщает Jerusalem Post.

СМИ: Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с Ираном

По данным издания, однако они ждут одобрения верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт переговоры с иранскими властями относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти хотят встретиться с ним как можно скорее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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