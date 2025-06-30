СМИ: Большинству украинских солдат 40-45 лет
30 июня 202501:36
Киев столкнулся с проблемой массового старения армии, и ситуация продолжает усугубляться, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, наиболее распространенная возрастная группа подразделений — от 40 до 45 лет. На Украине наблюдается серьезная проблема не только с количеством солдат, но и их эффективностью, так как более возрастным бойцам гораздо сложнее выживать в окопах.
Ранее несуществующую бригаду Вооруженных сил Украины обнаружили на Сумском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru