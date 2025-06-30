В Перми произошло массовое отравление на выпускном
30 июня 202501:01
В одном из заведений Перми на выпускном вечере произошло массовое пищевое отравление, сообщают «Известия».
По данному факту прокуратура начала расследование. С 25 июня зарегистрированы случаи обращения граждан в больницы за медицинской помощью.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины отравления.
Ранее в Египте десятки россиян отравились местным пивом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru