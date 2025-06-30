В Перми произошло массовое отравление на выпускном

В одном из заведений Перми на выпускном вечере произошло массовое пищевое отравление, сообщают «Известия».

В Перми в результате отравления угарным газом погибли двое детей

По данному факту прокуратура начала расследование. С 25 июня зарегистрированы случаи обращения граждан в больницы за медицинской помощью.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины отравления.

Ранее в Египте десятки россиян отравились местным пивом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ЗдоровьеОтравления

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