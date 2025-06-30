Кремль: Сроки продолжения переговоров с Украиной еще не определены

По его словам, Москва надеется, что сроки проведения третьего раунда станут известны в ближайшие дни. Пресс-секретаря президента России спросили, от чего зависит ускорение переговорного процесса по Украине.

«Зависит очень многое, естественно, от позиций киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

