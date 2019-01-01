Шкуматов: Аварийность на дорогах провоцирует сам ЦОДД

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на аварийно опасных участках московских дорог являются несоблюдение дистанции и очередности проезда транспорта, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также правил перестроения. Но самое серьезное нарушение, которое ведет в большинстве аварий к летальному исходу, — превышение скорости.

К такому выводу пришли в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Как сообщили в пресс-службе учреждения, для решения проблемы оптимизируют работу 63 светофоров, создадут новые островки безопасности, а также изменят скоростной режим на 16 улицах. А также нештрафуемый порог планируется снизить до 10 километров в час.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН пояснил, что проблема не в том, что кто-то немного превысил скорость, а в том, что ЦОДД и ГИБДД не хотят бороться с лихачами.

«Такой черно-белый подход к проблеме абсолютно ложен. Если бы ЦОДД подходил с научной точки зрения, то провел бы важное исследование. Произошло бы конкретное ДТП, если бы водитель ехал на скорости на 10 км/ч медленнее. Превышал на 18 км/ч, а если бы на 8… Жаль, что такая статистика не публикуется, но незначительное превышение скорости на аварийность практически не влияют. Все произошедшие ДТП произошли из-за грубейшего нарушения скоростного режима. Когда авто едет не с разрешенной скоростью 60 км/ч, а 140. Проблема в том, что в городе совершенно не работают с лихачами», - считает Шкуматов.