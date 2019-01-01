Шкуматов: Аварийность на дорогах провоцирует сам ЦОДД
Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН обвинил ЦОДД в желании обогатиться за счет водителей, вместо того, чтобы разбираться с лихачами.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на аварийно опасных участках московских дорог являются несоблюдение дистанции и очередности проезда транспорта, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также правил перестроения. Но самое серьезное нарушение, которое ведет в большинстве аварий к летальному исходу, — превышение скорости.
К такому выводу пришли в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Как сообщили в пресс-службе учреждения, для решения проблемы оптимизируют работу 63 светофоров, создадут новые островки безопасности, а также изменят скоростной режим на 16 улицах. А также нештрафуемый порог планируется снизить до 10 километров в час.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН пояснил, что проблема не в том, что кто-то немного превысил скорость, а в том, что ЦОДД и ГИБДД не хотят бороться с лихачами.
«Такой черно-белый подход к проблеме абсолютно ложен. Если бы ЦОДД подходил с научной точки зрения, то провел бы важное исследование. Произошло бы конкретное ДТП, если бы водитель ехал на скорости на 10 км/ч медленнее. Превышал на 18 км/ч, а если бы на 8… Жаль, что такая статистика не публикуется, но незначительное превышение скорости на аварийность практически не влияют. Все произошедшие ДТП произошли из-за грубейшего нарушения скоростного режима. Когда авто едет не с разрешенной скоростью 60 км/ч, а 140. Проблема в том, что в городе совершенно не работают с лихачами», - считает Шкуматов.
Координатор «Синих ведерок» при этом обвинил ЦОДД в бездействии, а иногда и в намеренном желании провоцировать аварии. К таким методам Шкуматов отнес многочисленные ловушки, намеренно заниженные скорости.
«Подобные ухищрения приведут к тому, что водители начнут получать многочисленные штрафы, что ЦОДД и нужно. Им хочется больше денег, и они уже не знают, как их получить. И не превышение на 10 км/ч провоцирует ДТП, а превышение на 80-100 км/ч. В нашей практике есть случай, когда мажор ехал со скоростью 309 км/ч. Бороться нужно не с обычными водителями, которые чаще на спидометр смотрят, чем на дорогу. А с теми, кто нарушает скоростной режим, но у ЦОДД нет таких полномочий, а ГИБДД почему-то этим не занимается. Справиться с проблемой не могут, но почему бы не заработать пяток–другой миллиардов», - высказал свою позицию Пётр Шкуматов.
Ранее НСН писала, что штрафы за превышение скорости хотят привязать к доходу водителя. Новшество могут ввести уже в 2020 — 2021 гг. Министерство транспорта идею поддерживает. Но должны согласовать депутаты Госдумы.
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