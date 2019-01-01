Штрафы за превышение скорости могут привязать к доходу водителя

Размер штрафа за превышение скорости должен зависеть от уровня дохода нарушителя. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил замруководителя московского Центра организации дорожного движения Александр Евсин.

Он подчеркнул, что «в условиях расслоенности» это стало бы хорошим решением, поскольку «для кого-то 3 тысячи — это ерунда, для кого-то — весомая часть его дохода».

Другим вариантом, как отмечает РИА ФАН, могла бы стать привязка к стоимости автомобиля. Замглавы ЦОДД пояснил, что «речь идет об обсуждении общих концепций» и «никакого акцентированного предложения не было». При этом Евсин отметил, что действительно считает такую систему справедливой.