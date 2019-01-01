Штрафы за превышение скорости могут привязать к доходу водителя
Размер штрафа за превышение скорости должен зависеть от уровня дохода нарушителя. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил замруководителя московского Центра организации дорожного движения Александр Евсин.
Он подчеркнул, что «в условиях расслоенности» это стало бы хорошим решением, поскольку «для кого-то 3 тысячи — это ерунда, для кого-то — весомая часть его дохода».
Другим вариантом, как отмечает РИА ФАН, могла бы стать привязка к стоимости автомобиля. Замглавы ЦОДД пояснил, что «речь идет об обсуждении общих концепций» и «никакого акцентированного предложения не было». При этом Евсин отметил, что действительно считает такую систему справедливой.
Ранее стало известно, что в ГИБДД приступили к созданию базы данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав. Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров в интервью «Известиям» сообщил, в этот список включат граждан, за которыми числятся десятки штрафов в год или лишение водительских права.
Кроме того, ГИБДД рассчитывает получить доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. Это позволит исключить возможность выдачи ими водительских прав.
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