Нифонтова: Закон для хозяев «Жигулей» и Bugatti не может быть разным

Анастасия Нифонтова: «Тут я не буду оригинальной: мне тоже больше нравятся наши старые, советские еще черно-белые фильмы про войну. Смотрела современные картины (и «Т-34» и «28 панфиловцев»), но, мне кажется, сейчас современные технологии и компьютерная графика перебивают истории о человеке, о его переживаниях, о большой трагедии. Картины больше напоминают комиксы, чем фильмы про людей. Поэтому советские фильмы мне ближе и понятней. И я стараюсь показывать их своим детям. Думаю, сейчас, во время празднования 9 мая, это особенно актуально», - рассказала она НСН.

