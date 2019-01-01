Нифонтова: Закон для хозяев «Жигулей» и Bugatti не может быть разным
Мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» Анастасия Нифонтова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили привязать размер штрафов к благосостоянию автовладельца
Столичный Центр организации дорожного движения выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Анастасия Нифонтова: «Ох, заманчиво, конечно. Хочется крикнуть: «Да, да, давайте, жмите вот этих, которые на «Феррари» зажигают!» Но, на самом деле, если абстрагироваться от эмоций, как говорится, dura Lex, sed Lex – закон суров, но это закон. И, на мой взгляд, этот закон должен быть одинаковым для всех. Не важно, ездишь ты на старых ржавых «Жигулях» или на последней модели Bugatti. Поэтому, не думаю, что это – правильное предложение»,- заявила НСН мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» Анастасия Нифонтова.
Умер композитор Евгений Крылатов
В Москве на 86-м году жизни умер композитор Евгений Крылатов, написавший музыку для песен «Лесной олень», «Крылатые качели» и «Три белых коня».
Анастасия Нифонтова: «К сожалению, уходят великие люди того времени, люди, на чьих песнях мы выросли. Это очень горькая новость, печальная. Кстати говоря, у меня в плей-листе есть и «Лесной олень» и «Три белых коня» и я периодически слушаю их с большим удовольствием. Уходит эпоха! Но это – жизнь и, к сожалению, так бывает», - отметила она в эфире НСН.
Россияне назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Россияне назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство жителей нашей страны предпочитает советские ленты современным. Больше всего россиянам нравятся «В бой идут одни "старики"», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину» и «17 мгновений весны».
Анастасия Нифонтова: «Тут я не буду оригинальной: мне тоже больше нравятся наши старые, советские еще черно-белые фильмы про войну. Смотрела современные картины (и «Т-34» и «28 панфиловцев»), но, мне кажется, сейчас современные технологии и компьютерная графика перебивают истории о человеке, о его переживаниях, о большой трагедии. Картины больше напоминают комиксы, чем фильмы про людей. Поэтому советские фильмы мне ближе и понятней. И я стараюсь показывать их своим детям. Думаю, сейчас, во время празднования 9 мая, это особенно актуально», - рассказала она НСН.
В Чечне появилось специальное такси для женщин
В Чечне появилась служба такси для женщин, которым нормы религии и менталитета не позволяют находиться в автомобиле с посторонними мужчинами. Такси получило название «Мехкари», что с чеченского переводится как «девушки».
Анастасия Нифонтова: «В общем, ничего удивительного. Я была в Эмиратах и Катаре, где такие такси спокойно курсируют по городам. Думаю, в Чечне это тоже очень логично. Странно, что там такого сервиса не было раньше, то есть, почему только сейчас до этого додумались», - удивилась Анасатсия Нифонтова, беседуя с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.