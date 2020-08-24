Школы в Москве не перейдут на дистанционное обучение из-за COVID-19
Власти Москвы пока не планируют переводить на дистанционное обучение столичные школы. Об этом заявила
Как заявила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, так что в переводе школьного обучения в офлайн не имеет смысла.
"Ни вообще, ни по отдельным урокам", - подчеркнула Ракова.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что будут учтены все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии коронавируса. Кроме того, он сообщил об отсутствии планов введения дистанционного обучения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru