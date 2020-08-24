Школы в Москве не перейдут на дистанционное обучение из-за COVID-19

Власти Москвы пока не планируют переводить на дистанционное обучение столичные школы. Об этом заявила

Как заявила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, так что в переводе школьного обучения в офлайн не имеет смысла.

Ямбург: дистанционное обучение - это бесценный опыт

"Ни вообще, ни по отдельным урокам", - подчеркнула Ракова.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что будут учтены все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии коронавируса. Кроме того, он сообщил об отсутствии планов введения дистанционного обучения.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ШколыКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры