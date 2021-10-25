Школы не планируют переводить на удаленку после каникул

По его словам, период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября во многих российских школах совпадает с каникулами, после которых вводить дистанционное обучение не планируется.

Министр добавил, что если в том или ином регионе нерабочие дни ввели раньше 30 октября, то местные власти могут скорректировать и сроки каникул.

Ранее зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина заявила, что решение о переводе школ на дистанционное обучение после нерабочих дней будет зависеть от эпидемиологической обстановки.