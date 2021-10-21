Каникулы в школах Москвы начнутся 28 октября

По словам градоначальника, кроме каникул в детских садах и школах, также приостанавливается работа организаций дополнительного образования, кружков, секций и спортивных школ, а средние и высшие учебные заведения могут продолжить образовательный процесс исключительно в дистанционном режиме..

Глава столицы отметил, что для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в московских детсадах организуют дежурные группы.

Ранее Собянин подписал указ, согласно которому в Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.