Каникулы в школах Москвы начнутся 28 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом каникулы в столичных школах начнутся 28 октября.

Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни

По словам градоначальника, кроме каникул в детских садах и школах, также приостанавливается работа организаций дополнительного образования, кружков, секций и спортивных школ, а средние и высшие учебные заведения могут продолжить образовательный процесс исключительно в дистанционном режиме..

Глава столицы отметил, что для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в московских детсадах организуют дежурные группы.

Ранее Собянин подписал указ, согласно которому в Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:КоронавирусКарантинРегионыКаникулыМоскваШкола
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