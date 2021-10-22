Власти Московской области не планируют переводить школы на дистанционное обучение
Зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина заявила, что решение о переводе школ на дистанционное обучение после нерабочих дней будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщает ТАСС.
Она напомнила, что школы Подмосковья с 28 октября до 7 ноября будут отправлены на каникулы из-за обострения ситуации с COVID-19. По её словам, вузы и колледжи региона также отправятся на каникулы, но с 30 октября по 7 ноября.
Каклюгина добавила, что в настоящее время власти региона не планируют переход на дистанционное обучение после 7 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин объявил по всей стране нерабочие дни с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщает RT. При этом региональные власти могут как ввести их раньше, так и продлить.
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