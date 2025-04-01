Демограф: Школьницы не начнут рожать ради выплат в 100-250 тысяч рублей
Ни в России, ни в других странах не работает стимулирование рождаемости первенцев, эффект может начаться только от выплат в полмиллиона рублей, сказал НСН Алексей Ракша.
Российские студентки рожают не более 0,5% всех детей, а школьницы – менее 0,2%, так что региональные выплаты в размере 100-250 тысяч рублей не станут для них стимулом завести ребенка, заявил в эфире НСН независимый демограф Алексей Ракша.
Беременные школьницы в Кемеровской области смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, следует из решения правительства региона. Аналогичные меры поддержки ранее ввели в Орловской и Брянской областях, причем в последней школьницы в положении могут рассчитывать на выплату в размере 150 тысяч рублей. В редакцию НСН также поступил текст постановления губернатора Краснодарского края о том, что в регионе будут выплачивать «поощрение беременным школьницам» в размере 250 тысяч рублей. При этом в самой администрации Краснодарского края заявили «Радиоточке НСН», что не рассылали такое постановление. Ракша отметил, что подобные выплаты не будут способствовать улучшению демографии в стране.
«Это очень странное движение, которое исходит из недр Минтруда. Насколько мне известно, 11 февраля этого года ведомство разослало рекомендации как минимум в 41 регион для того, чтобы эти регионы ввели подобные выплаты. В рекомендациях Минтруда сказано, что такие выплаты предоставляются «для учащихся дневных отделений общеобразовательных учреждений». Школы к таковым относятся. Эти меры не помогут, потому что российские студентки рожают не более 0,5% всех детей, а школьницы – менее 0,2%», - сказал собеседник НСН.
По его словам, замотивировать женщин рожать могут лишь крупные выплаты - от полумиллиона рублей.
«Мы ни разу не видели ни в России, ни в других странах, чтобы какое-либо стимулирование рождаемости первенцев работало. Также мы не видим омоложения рождаемости. Такие странные меры не работают, попытки бесполезны. Помогают лишь крупные выплаты на второго и последующих детей. Школьницы не станут специально рожать ради предлагаемых выплат, потому что любой эффект начинается от полумиллиона рублей», - заключил демограф.
Ранее, комментируя введение в регионах соответствующих выплат, глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина заявляла, что если школьница забеременела, то «от этого никуда не уйти и поддерживать надо», однако специально «поощрять детей становиться родителями в школе».
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