Демограф: Школьницы не начнут рожать ради выплат в 100-250 тысяч рублей

Беременные школьницы в Кемеровской области смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, следует из решения правительства региона. Аналогичные меры поддержки ранее ввели в Орловской и Брянской областях, причем в последней школьницы в положении могут рассчитывать на выплату в размере 150 тысяч рублей. В редакцию НСН также поступил текст постановления губернатора Краснодарского края о том, что в регионе будут выплачивать «поощрение беременным школьницам» в размере 250 тысяч рублей. При этом в самой администрации Краснодарского края заявили «Радиоточке НСН», что не рассылали такое постановление. Ракша отметил, что подобные выплаты не будут способствовать улучшению демографии в стране.

«Это очень странное движение, которое исходит из недр Минтруда. Насколько мне известно, 11 февраля этого года ведомство разослало рекомендации как минимум в 41 регион для того, чтобы эти регионы ввели подобные выплаты. В рекомендациях Минтруда сказано, что такие выплаты предоставляются «для учащихся дневных отделений общеобразовательных учреждений». Школы к таковым относятся. Эти меры не помогут, потому что российские студентки рожают не более 0,5% всех детей, а школьницы – менее 0,2%», - сказал собеседник НСН.