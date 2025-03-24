«Государство заботится»: В Госдуме поддержали выплаты беременным школьницам

Ольга Пилипенко в эфире НСН призвала проводить обязательную разъяснительную работу со школьниками и их родителями.

Беременные школьницы должны получать поддержку от государства, так как ситуации бывают разные, а для страны главное, чтобы молодые девочки не прерывали беременность из-за страха, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в интервью НСН.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился выплачивать 100 тысяч рублей беременным школьницам. До этого с декабря 2024 года в регионе ввели такие выплаты только для студенток вузов и техникумов. Пилипенко поддержала указ, но призвала параллельно проводить правильную информационную кампанию.

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«С одной стороны, если девушка попадает в такую ситуацию, она должна получать выплаты. Почему студентки получали, а школьницы нет? Но важно чтобы такой указ не был стимулирующим, чтобы несовершеннолетние девушки не вступали в отношения какие-то из-за этих 100 тысяч. С другой стороны, мера правильная, потому что она может заставить не прерывать беременность. Государство заботится в надежде на то, что указ поможет девочкам, так как ситуации разные бывают. Девочки будут знать, что у них есть поддержка. Мы сегодня боремся с тем с прерыванием беременности. Это не только для решения демографической ситуации, а для сохранения здоровья и психики женщины», - объяснила она.

При этом депутат призвала проводить обязательную разъяснительную работу со школьниками и их родителями.

«Теперь надо создавать информационную кампанию, которая будет говорить о том, что это не стимулирует отношения среди школьников. Нужна разъяснительная работа с ребятами. Регионы по-разному начинают работать, чтобы выполнять поставленные демографические задачи. Есть и запреты абортов для частных клиник. Но в первую очередь надо работать с семьей, со школами, с общественными организациями. Нужна информационная поддержка. Женские консультации тоже должны вести разъяснительные беседы и со школьниками, и с родителями. Надо понимать, в каком возрасте и что можно делать. Это должно быть в обязательном порядке. Школьницы будут знать все детали, будут планировать свою жизнь. С беременными девочками тоже нужно общаться, обучать их всему бесплатно», - заключила собеседница НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ШкольникиВыплатыБеременность

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