«Государство заботится»: В Госдуме поддержали выплаты беременным школьницам

Беременные школьницы должны получать поддержку от государства, так как ситуации бывают разные, а для страны главное, чтобы молодые девочки не прерывали беременность из-за страха, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в интервью НСН.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился выплачивать 100 тысяч рублей беременным школьницам. До этого с декабря 2024 года в регионе ввели такие выплаты только для студенток вузов и техникумов. Пилипенко поддержала указ, но призвала параллельно проводить правильную информационную кампанию.