Сенатор назвала выплату беременным школьницам мерой поддержки, а не стимулом
Расширение социальной поддержки беременных учащихся в Орловской области не приведет к увеличению числа ранних беременностей. Об этом заявила сенатор Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, инициатива направлена на помощь девушкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и не имеет стимулирующего характера. Епифанова подчеркнула, что региональные власти хорошо понимают потребности целевой аудитории и предлагают своевременную меру поддержки.
Сенатор отметила, что беременность в школьном возрасте не может рассматриваться как норма, и зачастую воспринимается семьей как трагедия. Однако при наступлении такой ситуации, по ее словам, важно обеспечить поддержку, сохранить здоровье матери и ребёнка и минимизировать последствия для семьи.
Сенатор добавила, что опасения о возможном росте числа беременностей среди школьниц из-за выплат не обоснованы, передает «Радиоточка НСН».
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