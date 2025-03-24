Сенатор назвала выплату беременным школьницам мерой поддержки, а не стимулом

Расширение социальной поддержки беременных учащихся в Орловской области не приведет к увеличению числа ранних беременностей. Об этом заявила сенатор Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, инициатива направлена на помощь девушкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и не имеет стимулирующего характера. Епифанова подчеркнула, что региональные власти хорошо понимают потребности целевой аудитории и предлагают своевременную меру поддержки.

Губернатор Орловской области заявил, что в регионе нет беременных школьниц

Сенатор отметила, что беременность в школьном возрасте не может рассматриваться как норма, и зачастую воспринимается семьей как трагедия. Однако при наступлении такой ситуации, по ее словам, важно обеспечить поддержку, сохранить здоровье матери и ребёнка и минимизировать последствия для семьи.

Сенатор добавила, что опасения о возможном росте числа беременностей среди школьниц из-за выплат не обоснованы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ШкольникиБеременность

Горячие новости

Все новости

партнеры