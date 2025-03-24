Сенатор назвала выплату беременным школьницам мерой поддержки, а не стимулом

Расширение социальной поддержки беременных учащихся в Орловской области не приведет к увеличению числа ранних беременностей. Об этом заявила сенатор Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, инициатива направлена на помощь девушкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и не имеет стимулирующего характера. Епифанова подчеркнула, что региональные власти хорошо понимают потребности целевой аудитории и предлагают своевременную меру поддержки.