Депутат Останина заявила, что школьниц не нужно поощрять рожать

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился выплачивать 100 тысяч рублей беременным школьницам. До этого с декабря 2024 года в регионе ввели такие выплаты только для студенток вузов и техникумов.

«Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры. Несовершеннолетние, которые сами рождают несовершеннолетних, - это непосильная нагрузка для них. С одной стороны, организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть. С третьей - дети должны учиться, получить полноценное образование. Не надо поощрять детей становиться родителями в школе», - заявила Останина в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила «Радиоточке НСН», что беременные школьницы должны получать поддержку от государства, так как ситуации бывают разные, а для страны главное, чтобы молодые девочки не прерывали беременность из-за страха.

