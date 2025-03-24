Депутат Останина заявила, что школьниц не нужно поощрять рожать
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала не поощрять школьниц рожать, так как, по ее словам, роды и воспитание ребенка для несовершеннолетних девушек являются непосильной нагрузкой.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился выплачивать 100 тысяч рублей беременным школьницам. До этого с декабря 2024 года в регионе ввели такие выплаты только для студенток вузов и техникумов.
«Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры. Несовершеннолетние, которые сами рождают несовершеннолетних, - это непосильная нагрузка для них. С одной стороны, организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть. С третьей - дети должны учиться, получить полноценное образование. Не надо поощрять детей становиться родителями в школе», - заявила Останина в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила «Радиоточке НСН», что беременные школьницы должны получать поддержку от государства, так как ситуации бывают разные, а для страны главное, чтобы молодые девочки не прерывали беременность из-за страха.
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