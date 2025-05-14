НДС для общепита может поднять цены в школьных столовых

Обеды в школьных столовых могут подорожать из-за изменения льготы по уплате НДС заведениями общепита. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Накануне на съезде «Деловой России» президент РФ согласился с предложениями главы Минфина Антона Силуанова и представителей ресторанного бизнеса об освобождении с 2026 года от уплаты НДС (стандартная ставка — 20%) компаний общепита с оборотом до 3 млрд рублей в год, а для более крупных установить специальную ставку НДС в 3%.

«Многие сетевые операторы, включая крупные холдинги, объединяющие десятки точек питания, превышают установленный лимит, что лишает их налоговых преференций и ставит перед выбором: компенсировать дополнительные 20% НДС за счет собственных средств или перекладывать расходы на потребителей», - сказал aif.ru Хаминский.

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Если Госдума примет предложенные поправки в законы, то сети общепита, которые останутся в рамках нового лимита, смогут сохранить в меню нынешние цены. При этом более крупные структуры, федеральные операторы питания и быстрорастущие холдинги с оборотом больше 3 млрд рублей переложат свои фискальные обязательства на потребителей. По словам юриста, федеральные операторы школьного питания, работающие в нескольких регионах, уже вышли за пределы установленного лимита. Это может привести к удорожанию обедов для детей, так как бизнес будет перекладывать на потребителя возросшую налоговую нагрузку.

На данный момент от НДС освобождены игроки рынка с оборотом до 2 млрд рублей, более крупные платят по полной ставке.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ШколаРесторанНДС

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