НДС для общепита может поднять цены в школьных столовых

Обеды в школьных столовых могут подорожать из-за изменения льготы по уплате НДС заведениями общепита. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Накануне на съезде «Деловой России» президент РФ согласился с предложениями главы Минфина Антона Силуанова и представителей ресторанного бизнеса об освобождении с 2026 года от уплаты НДС (стандартная ставка — 20%) компаний общепита с оборотом до 3 млрд рублей в год, а для более крупных установить специальную ставку НДС в 3%.

«Многие сетевые операторы, включая крупные холдинги, объединяющие десятки точек питания, превышают установленный лимит, что лишает их налоговых преференций и ставит перед выбором: компенсировать дополнительные 20% НДС за счет собственных средств или перекладывать расходы на потребителей», - сказал aif.ru Хаминский.