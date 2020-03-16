Школьникам предложили продлить каникулы из-за коронавируса

Ранее Минобрнауки выпустило рекомендацию российским вузам о переводе учащихся с 16 марта на дистанционное обучение, пишут argumenti.ru.

Кроме того, депутат от фракции ЛДПР Василий Власов предложил на время отменить проведение контрольных работ в начальной и средней школе. По его мнению, сделать это нужно до нормализации ситуации с коронавирусом в России. Соответствующее письмо парламентарий направим главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Власов пояснил, что во многих школах планы по проведению контрольных не изменяются, что вынуждает учеников ходить на занятия в условиях напряженной ситуации по коронавирусу.



