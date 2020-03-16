Школьникам предложили продлить каникулы из-за коронавируса
Российским школьникам могу продлить каникулы из-за ситуации с коронавирусом. Этот вопрос сейчас рассматривает правительство России.
Это предложение содержится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине, передает RT.
Ранее Минобрнауки выпустило рекомендацию российским вузам о переводе учащихся с 16 марта на дистанционное обучение, пишут argumenti.ru.
Кроме того, депутат от фракции ЛДПР Василий Власов предложил на время отменить проведение контрольных работ в начальной и средней школе. По его мнению, сделать это нужно до нормализации ситуации с коронавирусом в России. Соответствующее письмо парламентарий направим главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Власов пояснил, что во многих школах планы по проведению контрольных не изменяются, что вынуждает учеников ходить на занятия в условиях напряженной ситуации по коронавирусу.
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