Госдума предложила отменить контрольные в школах из-за COVID-19

В начальной и средней школе до нормализации ситуации с коронавирусом в России могут отменить проведение контрольных работ. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил депутат от фракции ЛДПР Василий Власов. Соответствующее письмо он направим главе Минпросвещения Сергею Кравцову. По словам парламентария, многие учебные учреждения не вносят в свой учебный план коррективы и продолжают планировать проведение контрольных работ, вынуждая тем самым учеников посещать учебные заведения, об этом пишет телеканал «360».

А это, по словам Власова, противоречит мерам, вводимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА ФАН. Добавим, ранее сегодня стало известно, что вузам порекомендовали перейти на дистанционное обучение с 16 марта из-за неблагоприятной ситуации с распространением COVID-19.