Госдума предложила отменить контрольные в школах из-за COVID-19
В начальной и средней школе до нормализации ситуации с коронавирусом в России могут отменить проведение контрольных работ. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил депутат от фракции ЛДПР Василий Власов. Соответствующее письмо он направим главе Минпросвещения Сергею Кравцову. По словам парламентария, многие учебные учреждения не вносят в свой учебный план коррективы и продолжают планировать проведение контрольных работ, вынуждая тем самым учеников посещать учебные заведения, об этом пишет телеканал «360».
А это, по словам Власова, противоречит мерам, вводимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА ФАН. Добавим, ранее сегодня стало известно, что вузам порекомендовали перейти на дистанционное обучение с 16 марта из-за неблагоприятной ситуации с распространением COVID-19.
Ранее НСН писала, что Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом. В частности, было принято решение сформировать антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением инфекции, для туристической и авиационной отраслей введена отсрочка по уплате налогов. С 17 марта в городах отменяются ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети. Россияне в режиме онлайн будут получать полную информацию о распространении коронавируса. Будут задействованы, в том числе социальные сети.
Врачи, которые работают в России с заболевшими COVID-19, должны быть премированы.
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