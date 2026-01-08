Зеленский: Документ о гарантиях безопасности для Украины готов к подписанию

По его словам, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров доложил ему о результатах переговоров во Франции.

«Совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию... сложные вопросы по базовой рамке для завершения конфликта», - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что подписанная так называемой «коалицией желающих» декларация о гарантиях безопасности для Киева далека от мирного урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

