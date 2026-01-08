Зеленский: Документ о гарантиях безопасности для Украины готов к подписанию
Двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на высшем уровне с президентом США. Как сообщает ТАСС, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров доложил ему о результатах переговоров во Франции.
«Совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию... сложные вопросы по базовой рамке для завершения конфликта», - добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что подписанная так называемой «коалицией желающих» декларация о гарантиях безопасности для Киева далека от мирного урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Документ о гарантиях безопасности для Украины готов к подписанию
- Россиянам объяснили, как правильно проветривать квартиру зимой
- В России начала действовать единая ставка НДФЛ для иноагентов
- Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
- В Швейцарии призвали объявить Трампа персоной нон грата
- Колокольников против ДиКаприо: Гильдия киноактеров США объявила номинантов-2025
- МИД РФ: Западные базы на Украине станут законными целями для ударов
- Сборы фильма «Чебурашка 2» превысили 4 млрд рублей
- МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с захватом танкера «Маринера»
- СМИ: Беспилотник атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru