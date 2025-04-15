Никаб в метро привел к драке в Москве

61-летняя пассажирка пыталась снять никаб с женщины в метро, за что была избита мужчиной, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По словам очевидцев, сначала в вагоне началась перепалка между двумя женщинами, а затем спутник одной из них начал наносить удары пенсионерке и разбил ее планшет, на который она снимала происходящее.

По итогу произошедшего, суд признал 61-летнюю пассажирку виновной в мелком хулиганстве и назначил ей 7 суток ареста, отмечает «Осторожно, Москва». Позже выяснилось, что виновным в хулиганстве признали и второго участника потасовки: 21-летний приезжий из Таджикистана получил 13 суток ареста.

Ранее в Обнинске женщину выгнали из ресторана из-за никаба, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ХиджабМосковское МетроДрака

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