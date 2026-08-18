Как добавил собеседник НСН, в подобных ситуациях важно выходить на диалог с начальством.

«Иногда директора понимают, что это дополнительная работа, которая возможна только с согласия учителя и за дополнительную плату при составлении допсоглашения. При доверии можно договориться. Я сам участвовал в таких мероприятиях. К примеру, мы договаривались, что я выхожу в конце июля выполнять какие-то физические работы, но ухожу в отпуск с середины июня или меня не ставят на ЕГЭ. Некоторым директорам кажется, что учителя обязаны в этом участвовать», - отметил Казаков.

По его словам, учитель всегда имеет возможность отказаться выполнять дополнительную непрофильную работу.

«Не нужно жаловаться – просто отказываться от участия в этих работах и не выходить. Если уж директор предлагает уволиться, надо учитывать форму, в которой это сказано. Директор – всего лишь директор. Школа – не его частная контора. На директора можно пожаловаться органам исполнительной власти, привлечь внимание к проблеме в СМИ. Нужно поставить директора на место. Если учителя уволили из-за такой ситуации или предъявили взыскание какое-то– надо жаловаться в прокуратуру, суд, чтобы знали о таких директорах», - сообщил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что нагрузка учителей сегодня не соответствует их заработной плате, и следовало бы изменить подход к окладам педагогических работников.

