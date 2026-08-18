Можно договориться: Учителя нельзя уволить за отказ красить кабинет
Учителям, которые столкнулись с давлением со стороны директора за отказ участвовать в ремонтных работах, стоит обращаться в СМИ, суд и прокуратуру, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Если директор просит учителя помочь подготовить школу к новому учебному году, педагог может согласовать выгодные для себя условия выполнения таких работ, сказал в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
В соцсетях активно обсуждают жалобу, опубликованную 54-летней учительницей одной из школ. По словам женщины, ей якобы предложили уволиться из-за отказа красить кабинет перед новым учебным годом. По данным «Известий», практика привлечения учителей к мелким ремонтным работам встречается в России повсеместно. Казаков подтвердил подобную тенденцию.
«Ремонт и обслуживание зданий у нас в большинстве случаев финансируются из муниципальных средств. Большинство муниципалитетов бедные. Директора пытаются решить проблему, в том числе благодаря «традиции» - учителя с советского времени помогали готовить школу к «приемке». Обычно в августе принимающие органы проверяют готовность школы к новому учебному году. Потому в конце июля учителей нередко привлекают к различным работам. Подобная практика в той или иной степени свойственна всем регионам», - объяснил он.
Как добавил собеседник НСН, в подобных ситуациях важно выходить на диалог с начальством.
«Иногда директора понимают, что это дополнительная работа, которая возможна только с согласия учителя и за дополнительную плату при составлении допсоглашения. При доверии можно договориться. Я сам участвовал в таких мероприятиях. К примеру, мы договаривались, что я выхожу в конце июля выполнять какие-то физические работы, но ухожу в отпуск с середины июня или меня не ставят на ЕГЭ. Некоторым директорам кажется, что учителя обязаны в этом участвовать», - отметил Казаков.
По его словам, учитель всегда имеет возможность отказаться выполнять дополнительную непрофильную работу.
«Не нужно жаловаться – просто отказываться от участия в этих работах и не выходить. Если уж директор предлагает уволиться, надо учитывать форму, в которой это сказано. Директор – всего лишь директор. Школа – не его частная контора. На директора можно пожаловаться органам исполнительной власти, привлечь внимание к проблеме в СМИ. Нужно поставить директора на место. Если учителя уволили из-за такой ситуации или предъявили взыскание какое-то– надо жаловаться в прокуратуру, суд, чтобы знали о таких директорах», - сообщил он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что нагрузка учителей сегодня не соответствует их заработной плате, и следовало бы изменить подход к окладам педагогических работников.
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