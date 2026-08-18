Прокурор запросил смертную казнь для «самой красивой» убийцы из Южной Кореи

Ким Со Ен, которой исполнилось 20 лет, взяли под стражу в феврале. Следствие полагает, что в конце января и начале февраля она заманила двух мужчин в мотель в сеульском районе Канбук: там девушка подмешала лекарства в их напитки. Предполагается, что обвиняемая использовала жертв, чтобы посещать престижные рестораны и останавливаться в дорогих отелях. Кроме того, по данным правоохранителей, она пыталась отравить ещё одного мужчину — ему удалось выжить.



Судебно‑психиатрическая экспертиза установила у Ким Со Ен психопатические черты личности.



Фактически в Южной Корее смертная казнь не применяется: правозащитная организация Amnesty International относит страну к числу государств, де‑факто отказавшихся от этой меры. Мораторий на смертную казнь был введён в 1998 году восьмым президентом страны Ким Дэ Чжуном, а последние казни прошли ещё в декабре 1997 года.



Перед началом судебного заседания родственники погибших выразили надежду на то, что суд вынесет максимально суровый приговор, подчеркнув особую жестокость и тяжесть содеянного. Сама Ким Со Ен присутствовала на слушании и утверждала, что подсыпала препараты мужчинам из‑за того, что они допускали в отношении неё «нежелательный тактильный контакт».



Когда история об убийствах стала достоянием общественности, фотографии Ким из её аккаунта в соцсетях вызвали большой резонанс в южнокорейских соцсетях: некоторые пользователи даже призывали освободить девушку, ссылаясь на её привлекательную внешность и настаивая на её невиновности. Однако в марте сеульская районная прокуратура опубликовала официальные снимки Ким — в анфас и в профиль. На этих фото её облик существенно отличался от отретушированных изображений с броским макияжем, которые она выкладывала в личном профиле. Такая разница сильно разочаровала многих интернет‑пользователей.

Ранее Васим Асад, двоюродный брат экс-президента Сирии Башара Асада, был приговорён Четвёртым уголовным судом Дамаска к смертной казни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

