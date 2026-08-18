Прокурор запросил смертную казнь для «самой красивой» убийцы из Южной Кореи
Прокуратура Республики Корея потребовала приговорить Ким Со Ен к смертной казни. Девушка обвиняется в отравлении двух мужчин. В южнокорейском сегменте интернета она получила прозвище «самая красивая убийца» — популярность ей принесли тщательно обработанные снимки, размещённые в социальных сетях, отмечает агентство «Ренхап».
Ким Со Ен, которой исполнилось 20 лет, взяли под стражу в феврале. Следствие полагает, что в конце января и начале февраля она заманила двух мужчин в мотель в сеульском районе Канбук: там девушка подмешала лекарства в их напитки. Предполагается, что обвиняемая использовала жертв, чтобы посещать престижные рестораны и останавливаться в дорогих отелях. Кроме того, по данным правоохранителей, она пыталась отравить ещё одного мужчину — ему удалось выжить.
Судебно‑психиатрическая экспертиза установила у Ким Со Ен психопатические черты личности.
Фактически в Южной Корее смертная казнь не применяется: правозащитная организация Amnesty International относит страну к числу государств, де‑факто отказавшихся от этой меры. Мораторий на смертную казнь был введён в 1998 году восьмым президентом страны Ким Дэ Чжуном, а последние казни прошли ещё в декабре 1997 года.
Перед началом судебного заседания родственники погибших выразили надежду на то, что суд вынесет максимально суровый приговор, подчеркнув особую жестокость и тяжесть содеянного. Сама Ким Со Ен присутствовала на слушании и утверждала, что подсыпала препараты мужчинам из‑за того, что они допускали в отношении неё «нежелательный тактильный контакт».
Когда история об убийствах стала достоянием общественности, фотографии Ким из её аккаунта в соцсетях вызвали большой резонанс в южнокорейских соцсетях: некоторые пользователи даже призывали освободить девушку, ссылаясь на её привлекательную внешность и настаивая на её невиновности. Однако в марте сеульская районная прокуратура опубликовала официальные снимки Ким — в анфас и в профиль. На этих фото её облик существенно отличался от отретушированных изображений с броским макияжем, которые она выкладывала в личном профиле. Такая разница сильно разочаровала многих интернет‑пользователей.
Ранее Васим Асад, двоюродный брат экс-президента Сирии Башара Асада, был приговорён Четвёртым уголовным судом Дамаска к смертной казни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач раскрыла метеозависимым людям правила отдыха на природе без последствий
- «Гений на солдаутах»: Как Кологривый освежит мюзикл «Любовь без памяти»
- Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям
- Священник РПЦ рассказал о значении обретения мощей Дмитрия Донского
- Врач назвала безопасную дозу энергетиков для здорового человека
- Депутат Куринный призвал приравнять энергетики к алкоголю
- Адвокат ответил, оштрафуют ли в России Канье Уэста за одобрение Гитлера
- Прокурор запросил смертную казнь для «самой красивой» убийцы из Южной Кореи
- Можно договориться: Учителя нельзя уволить за отказ красить кабинет
- Юрист раскрыл, сколько налогов в России заплатит Канье Уэст после концертов