В Госдуме назвали условие для встречи Уэста с Путиным

Она напомнила, что глава государства «уже встречался с известными иностранными спортсменами и артистами», которые после этого «потом и гражданство у него просили».

«Тут, конечно, вопрос к президенту, к его графику. Думаю, что если Канье споет песню на русском - подумаем о такой встрече», - сказала Журова.

Парламентарий также добавила, что Уэст может спеть «Седую ночь», зрители в Петербурге наверняка будут «просить его исполнить эту песню».

Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН», что приезд в Россию Канье Уэста может восприниматься как попытка навести мосты между странами.