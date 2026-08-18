В Госдуме назвали условие для встречи Уэста с Путиным
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что встреча президента РФ Владимира Путина с американским рэпером Канье Уэстом возможна. Об этом пишет РИА Новости.
Она напомнила, что глава государства «уже встречался с известными иностранными спортсменами и артистами», которые после этого «потом и гражданство у него просили».
«Тут, конечно, вопрос к президенту, к его графику. Думаю, что если Канье споет песню на русском - подумаем о такой встрече», - сказала Журова.
Парламентарий также добавила, что Уэст может спеть «Седую ночь», зрители в Петербурге наверняка будут «просить его исполнить эту песню».
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН», что приезд в Россию Канье Уэста может восприниматься как попытка навести мосты между странами.
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