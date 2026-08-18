Адвокат ответил, оштрафуют ли в России Канье Уэста за одобрение Гитлера

По словам юриста, сами по себе высказывания рэпера или выпуск одежды со свастикой за пределами РФ не могут стать поводом для административного наказания в России. Согласно статье 2.6 КоАП, иностранцы несут ответственность на общих основаниях, но только за правонарушения, совершённые непосредственно на территории страны. Следовательно, задерживать артиста в аэропорту и штрафовать исключительно из‑за действий, имевших место за рубежом, правовых оснований нет.

При этом власти могут отказать иностранцу во въезде — например, если сочтут это необходимым для обеспечения безопасности государства или поддержания общественного порядка.



Жорин подчеркнул, что одних лишь позитивных слов о Гитлере недостаточно для возбуждения дела.



Однако ситуация изменится, если Уэст уже на российской территории начнёт публично использовать нацистскую символику (в том числе свастику) в пропагандистских целях. В таком случае может быть применена статья 20.3 КоАП РФ: наказание предусматривает штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы продолжительностью до 100 часов.



Telegram-канал «Радиоточка НСН» напоминает, что Уэст в разное время допускал антисемитские реплики и высказывался в поддержку нацистской идеологии. Так, в прошлом году он представил песню, посвящённую Гитлеру, и занимался продажей футболок со свастикой. Кроме того, восемь лет назад артист заявил, что 400‑летний период рабства африканского народа якобы «был выбором».

