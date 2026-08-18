Объявлена дата выхода сериала «Трудно быть богом» по повести Стругацких

По сюжету в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолевать сложные этапы развития. Сотруднику Института истории Антону предстоит внедриться в высшее общество планеты Арканар с целью спасти передовых мыслителей от расправы. А также найти бесследно пропавшего отца.

В сериале снялись Александар Радойичич, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Леонид Ярмольник, Виктор Добронравов, Равшана Куркова и другие.

«Работы такого уровня не было давно в нашей киноиндустрии... Главная сложность – в создании совершенно нового, правдоподобного мира. Мы продумали все до мельчайших деталей», - отметил шоураннер и продюсер Теймур Джафаров.

Сериал «Трудно быть богом» будет состоять из восмьи серий.

Ранее сценарист сериала «Трудно быть Богом» Андрей Золотарев заявил «Радиоточке НСН», что данный проект привлечет внимание как молодой, так и взрослой аудитории за счёт доступной истории для всех возрастов.

