Топ-менеджер Disney попросил Путина сократить срок и отпустить в США
Топ‑менеджер компании The Walt Disney Джугал Судхир Датерао находится в московском СИЗО: в России его приговорили к 2,5 годам лишения свободы за перевозку вещества, запрещённого на территории страны. Как передаёт RTVI, мужчина направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину — он просит позволить ему уехать в США после того, как пройдёт половина срока.
Датерао полагает, что апелляционная инстанция может смягчить приговор. К ноябрю он как раз отбудет половину назначенного срока. Однако воспользоваться механизмом условно‑досрочного освобождения он не в состоянии, так как у него нет правового статуса, который позволил бы ему оставаться в России.
Осуждённый переживает, что продолжительное нахождение вне США грозит ему потерей грин‑карты и источника заработка. В Америке живёт его 15‑летняя дочь, а в Индии — пожилые родители, которым он оказывает финансовую поддержку.
Мужчина не отрицает своей вины и признаёт, что допустил серьёзный проступок, осознавая всю меру ответственности. При этом он тревожится, что долгая разлука с родиной негативно скажется не только на его судьбе, но и на благополучии близких.
Инцидент произошёл в январе 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда Датерао задержали в аэропорту Шереметьево. В его багаже таможенники нашли мармелад, содержащий запрещённое в России вещество. Сам Датерао утверждает, что купил лакомство легально в США и употреблял его в лечебных целях из-за перенесённой операции на мозге. По его словам, он не был в курсе, что данное вещество запрещено в России.
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