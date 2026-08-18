Топ-менеджер Disney попросил Путина сократить срок и отпустить в США

Датерао полагает, что апелляционная инстанция может смягчить приговор. К ноябрю он как раз отбудет половину назначенного срока. Однако воспользоваться механизмом условно‑досрочного освобождения он не в состоянии, так как у него нет правового статуса, который позволил бы ему оставаться в России.



Осуждённый переживает, что продолжительное нахождение вне США грозит ему потерей грин‑карты и источника заработка. В Америке живёт его 15‑летняя дочь, а в Индии — пожилые родители, которым он оказывает финансовую поддержку.



Мужчина не отрицает своей вины и признаёт, что допустил серьёзный проступок, осознавая всю меру ответственности. При этом он тревожится, что долгая разлука с родиной негативно скажется не только на его судьбе, но и на благополучии близких.



Инцидент произошёл в январе 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда Датерао задержали в аэропорту Шереметьево. В его багаже таможенники нашли мармелад, содержащий запрещённое в России вещество. Сам Датерао утверждает, что купил лакомство легально в США и употреблял его в лечебных целях из-за перенесённой операции на мозге. По его словам, он не был в курсе, что данное вещество запрещено в России.

