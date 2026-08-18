Юрист раскрыл, сколько налогов в России заплатит Канье Уэст после концертов

В беседе с «Газетой.Ru» Хаминский привёл условный пример: если гонорар исполнителя составит 1 млрд рублей и будет выплачен ему как физлицу‑нерезиденту, то из этой суммы удержат 30% в качестве НДФЛ — то есть примерно 300 млн рублей. Дело в том, что доход от выступления на территории России классифицируется как доход от источников в РФ.



Помимо российских налогов, Уэсту придётся заплатить налоги и в США. Поскольку он является гражданином Америки, американские налоговые нормы обязывают его декларировать и облагать налогом любые доходы, полученные за рубежом. В 2026 году максимальная федеральная ставка в США достигает 37%. При этом уплаченный в России НДФЛ при определённых условиях можно зачесть в США в качестве иностранного налогового кредита. Таким образом, налог с гонорара удерживается в России, а итоговый расчёт по налогам осуществляется уже в США.



Выплата гонорара возможна безналичным способом — через организатора концерта либо через компанию или другое юрлицо, связанное с артистом. Валюта перевода будет определена условиями договора и действующими валютными правилами. Подобные транзакции рассматриваются как валютные операции между резидентами и нерезидентами.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с жёсткой критикой в адрес предстоящих концертов Уэста в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

