Мощи Дмитрия Донского обнаружили в Архангельском соборе Кремля

Уточняется, что в ходе реставрационных работ открылись три цельных белокаменных саркофага, которые принадлежат захоронениям великого князя Дмитрия Донского, великого князя Ивана Красного и угличского князя Дмитрия Жилки.

Источник в Русской православной церкви (РПЦ) рассказал агентству, что подлинность мощей подтвердил комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования.

«Молебен у открытого саркофага Дмитрия Донского возглавил патриарх Кирилл. По его благословению несколько частиц мощей передадут для почитания верующих в храмы РПЦ», - говорится в сообщении.

Ранее священник Александр Волков заявил «Радиоточке НСН», что россияне стали активнее ходить на службы и в храмы, поэтому говорить об оттоке верующих странно.

