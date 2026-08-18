Мощи Дмитрия Донского обнаружили в Архангельском соборе Кремля
Мощи великого князя Дмитрия Донского были обнаружены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в ходе реставрационных работ открылись три цельных белокаменных саркофага, которые принадлежат захоронениям великого князя Дмитрия Донского, великого князя Ивана Красного и угличского князя Дмитрия Жилки.
Источник в Русской православной церкви (РПЦ) рассказал агентству, что подлинность мощей подтвердил комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования.
«Молебен у открытого саркофага Дмитрия Донского возглавил патриарх Кирилл. По его благословению несколько частиц мощей передадут для почитания верующих в храмы РПЦ», - говорится в сообщении.
Ранее священник Александр Волков заявил «Радиоточке НСН», что россияне стали активнее ходить на службы и в храмы, поэтому говорить об оттоке верующих странно.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Юрист раскрыл, сколько налогов в России заплатит Канье Уэст после концертов
- Топ-менеджер Disney попросил Путина сократить срок и отпустить в США
- Мощи Дмитрия Донского обнаружили в Архангельском соборе Кремля
- Объявлена дата выхода сериала «Трудно быть богом» по повести Стругацких
- YouTube анонсировал новые правила подсчета просмотров
- Ведущие маркетплейсы раскрыли данные продаж виниловых пластинок
- В Госдуме назвали условие для встречи Уэста с Путиным
- Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 млрд рублей
- Умерла актриса московского театра «Ромэн» Наталья Бизева
- За 50 тысяч рублей: До 70% россиян готовы подрабатывать не по профессии