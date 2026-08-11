Омбудсмен Володарский поддержал премирование учителей за отличников ЕГЭ
Поддержка учителей в будущем должна заключаться в помощи в улучшении жилищных условий, льготном кредитовании и другой существенной материальной поддержке, сказал НСН Амет Володарский.
Учителей обязательно нужно поощрять за призеров олимпиад и тех, кто получил 100 баллов на ЕГЭ, хотя сам единый госэкзамен давно морально устарел. Об этом НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Учителям в Забайкальском крае будут выплачивать премии в размере 100 тысяч рублей за высокие результаты выпускников на ЕГЭ и их поступление в вузы региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, об этом глава региона сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». Володарский поддержал инициативу губернатора Забайкалья, заявив, что педагогов обязательно нужно мотивировать на улучшение показателей.
«Мотивирование педагогов на результативность, премирование за хорошую работу всегда приветствуется. Думаю, это некий первый шаг, который должен запустить процесс поддержки педагогов. Учителя должны получать поощрения за высокий результат своего нелегкого труда, например, за ребят, которые получили 400 баллов на ЕГЭ либо стали призерами или победителями олимпиад. Есть различные формы поддержки: в будущем, возможно, это помощь в улучшении жилищных условий, льготное кредитование. То есть это должны быть меры, которые и помогли бы педагогу материально, и продемонстрировали бы, что общество благодарно за хорошо подготовленных учеников», — сказал Володарский.
При этом собеседник НСН усомнился, что подобная мера сможет удержать в регионе выпускников.
«На выбор выпускника можно повлиять только косвенно — через систему профориентации, связь с региональными вузами, совместные сетевые программы. Напрямую оказать влияние очень сложно: вузы региона должны сами работать с абитуриентами, но у вузов очень мало самостоятельности. Рамки не дают им возможности предложить абитуриенту более привлекательную программу обучения, чем в столичных вузах. Образовательные стандарты по направлениям одинаковы для всей страны и имеют императивный характер применения. Если мы дадим вузам некую автономию, хотя бы в рамках стандартов, у нас начнется здоровая конкуренция между вузами, что должно стать положительным моментом для привлечения студентов в региональные вузы», — добавил омбудсмен.
Говоря о высоких показателях школьников на ЕГЭ, за которые следовало бы премировать педагогов, Володарский одновременно подчеркнул, что является противником ЕГЭ.
«Я вообще последовательный противник ЕГЭ, особенно в эпоху искусственного интеллекта. ЕГЭ не только не отвечает тем требованиям, которые к нему предъявлялись при введении, но уже и морально устарел. Он оценивает не знания, а то, насколько ребенок подготовился к экзамену и каков уровень стрессоустойчивости выпускника и его родителей», — заявил он.
Ранее депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили предоставить учителям и врачам право бесплатного проезда в общественном транспорте.
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