«Мотивирование педагогов на результативность, премирование за хорошую работу всегда приветствуется. Думаю, это некий первый шаг, который должен запустить процесс поддержки педагогов. Учителя должны получать поощрения за высокий результат своего нелегкого труда, например, за ребят, которые получили 400 баллов на ЕГЭ либо стали призерами или победителями олимпиад. Есть различные формы поддержки: в будущем, возможно, это помощь в улучшении жилищных условий, льготное кредитование. То есть это должны быть меры, которые и помогли бы педагогу материально, и продемонстрировали бы, что общество благодарно за хорошо подготовленных учеников», — сказал Володарский.

При этом собеседник НСН усомнился, что подобная мера сможет удержать в регионе выпускников.

«На выбор выпускника можно повлиять только косвенно — через систему профориентации, связь с региональными вузами, совместные сетевые программы. Напрямую оказать влияние очень сложно: вузы региона должны сами работать с абитуриентами, но у вузов очень мало самостоятельности. Рамки не дают им возможности предложить абитуриенту более привлекательную программу обучения, чем в столичных вузах. Образовательные стандарты по направлениям одинаковы для всей страны и имеют императивный характер применения. Если мы дадим вузам некую автономию, хотя бы в рамках стандартов, у нас начнется здоровая конкуренция между вузами, что должно стать положительным моментом для привлечения студентов в региональные вузы», — добавил омбудсмен.

Говоря о высоких показателях школьников на ЕГЭ, за которые следовало бы премировать педагогов, Володарский одновременно подчеркнул, что является противником ЕГЭ.

«Я вообще последовательный противник ЕГЭ, особенно в эпоху искусственного интеллекта. ЕГЭ не только не отвечает тем требованиям, которые к нему предъявлялись при введении, но уже и морально устарел. Он оценивает не знания, а то, насколько ребенок подготовился к экзамену и каков уровень стрессоустойчивости выпускника и его родителей», — заявил он.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили предоставить учителям и врачам право бесплатного проезда в общественном транспорте.

