YouTube анонсировал новые правила подсчета просмотров
Видеохостинг YouTube объявил о запуске с 24 августа новой системы подсчёта просмотров. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, новая система, которую применят ко всем форматам, будет засчитывать просмотр сразу после воспроизведения видео.
«Авторы хотят избавиться от путаницы с показателями и точно понимать свою реальную аудиторию, поэтому мы и вносим это обновление», - указало руководство YouTube.
Отмечается, что на монетизации контента новая система подсчёта не повлияет. Платформа сохранит существующие критерии оценки вовлеченности зрителей.
Ранее ВЦИОМ зафиксировал массовый отток российских пользователей с YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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