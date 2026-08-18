YouTube анонсировал новые правила подсчета просмотров

В частности, новая система, которую применят ко всем форматам, будет засчитывать просмотр сразу после воспроизведения видео.

«Авторы хотят избавиться от путаницы с показателями и точно понимать свою реальную аудиторию, поэтому мы и вносим это обновление», - указало руководство YouTube.

Отмечается, что на монетизации контента новая система подсчёта не повлияет. Платформа сохранит существующие критерии оценки вовлеченности зрителей.

Ранее ВЦИОМ зафиксировал массовый отток российских пользователей с YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».