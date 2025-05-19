Шишкогриб и «трюфельная ОПГ»: Россиян предупредили о краснокнижных грибах-двойниках
Желтое подобие великого бургундского трюфеля попадает из Сочи в рестораны Москвы и Санкт-Петербурга, сказал в эфире НСН Михаил Вишневский, сравнив штрафы за сбор грибов с защитой «рогов от оленя».
Многие краснокнижные грибы крайне сложно отличить от «легальных», при этом летний черный трюфель продают во многих ресторанах Сочи, заявил в интервью НСН член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский.
За умышленный сбор краснокнижных грибов россиянам может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо принудительные работы сроком до четырех лет, отмечает RT. Речь идет о сорока с лишним видов, в числе которых, в частности, шишкогриб хлопьеножковый, летний трюфель и мухомор крошащийся. Вишневский рассказал о самой резонансной грибной истории.
«В первую очередь, это история с черным летним трюфелем. На самом деле этот гриб очень [своеобразный] по вкусу и имеет очень слабое отношение к настоящему, великому черному трюфелю - бургундскому или зимнему, от которого стонут французы. Это желтое подобие, но тем не менее, если мы возьмем юг европейской части России, в первую очередь Сочи и окрестности, - там же сейчас практически каждый ресторан имеет в своем меню черный летний трюфель местного сбора. Ребята понятия не имеют, чем они рискуют, потому что это не просто несколько миллионов рублей, это уже ОПГ - сборщик, который собирает трюфели, курьер и сам ресторан, который занимается уничтожением и сбытом охраняемого краснокнижного гриба. Весь Краснодарский край сейчас массово собирает и ест черный летний трюфель, да еще и экспортирует его и в Москву, и в Питер», - подчеркнул член Союза грибников.
По его словам, в России почти не осталось специалистов, способных отличить «запретные» грибы от их двойников.
«С краснокнижными грибами можно столкнуться в России от крайнего юга до крайнего севера. Самая главная проблема - у нас практически не осталось специалистов, которые могут отличить от обычных видов, которые собираются грибниками, краснокнижные сыроежки, шампиньоны, редкие виды грибов или виды-двойники. Гриб одного и того же биологического вида может выглядеть настолько разнообразно, быть непохожим на самого себя, что пока с этим никто не справляется. Тем более, если мы говорим о ряде краснокнижных грибов, которые являются двойниками обычных видов», - пояснил Вишневский.
При этом он указал на парадоксальную ситуацию.
«Во-первых, грибы живут и размножаются не так, как животные и растения. Они размножаются спорами, поэтому в случае чего заново заселить их в место обитания не составляет никакого труда. Во-вторых, здесь есть удивительный парадокс: обычно, когда защищается какой-то краснокнижный вид, он защищается целиком. Если охраняется олень, то целиком, если орхидея, - то вся. А в случае с грибами наказание предусмотрено за плодовое тело, то, что мы называем грибом: шляпку и ножку, а не за сам грибной организм - грибницу, которая сидит в земле или в древесине. Вменять штрафы за сбор краснокнижной сыроежки - это все равно, что охранять рога от оленя, а не всего оленя», - заключил собеседник НСН.
Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор грибов мацутакэ, напоминает «Радиоточка НСН».
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