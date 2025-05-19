Многие краснокнижные грибы крайне сложно отличить от «легальных», при этом летний черный трюфель продают во многих ресторанах Сочи, заявил в интервью НСН член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский.

За умышленный сбор краснокнижных грибов россиянам может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо принудительные работы сроком до четырех лет, отмечает RT. Речь идет о сорока с лишним видов, в числе которых, в частности, шишкогриб хлопьеножковый, летний трюфель и мухомор крошащийся. Вишневский рассказал о самой резонансной грибной истории.