«Ширма с подвохом»: Россиянам дали советы по защите от нелегальных кредиторов

Если гражданин взял займ у нелегальных кредиторов, то по закону он все равно должен будет отдать им деньги, отметил в эфире НСН Сергей Крылов. 

Сомнительных кредиторов можно проверить, отправив запрос в Центробанк, рассказал генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в интервью НСН. По его словам, легальные компании всегда стоят на учете у регулятора.

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Накануне сообщалось, что Банк России выявил 1159 нелегальных кредиторов в I квартале 2023 года, что на 24,6% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. При этом указывается, что финансовых пирамид стало больше на 6%. Сергей Крылов отметил, что отличительной особенностью нелегальных кредиторов является слишком большое количество рекламы.

«Каждая компания, которая занимается профессиональной деятельностью, а если она связана с кредитными продуктами и займами… Она должна стоять где-то на учете. В Центробанке это всегда можно проверить, сделать запрос, посмотреть лицензию. Чем красивей ширма, тем больше там подвоха. Хороший товар или услуга в рекламе особо не нуждается, а все, что плохое – туда вваливаются огромные деньги», - сказал Крылов.

По его словам, если гражданин взял займ у нелегальных кредиторов, то по закону он все равно должен будет отдать им деньги. Крылов объяснил, что сам факт гражданско-правовых отношений состоялся, поэтому заемщика в случае не возврата средств может ждать наказание за незаконное обогащение.

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«Если сам факт гражданско-правовых отношений состоялся, но с нарушением одной из сторон действующего законодательства, то все равно деньги кредиторам вернуть придется. Но организация, которая действовала незаконно, понесет свое наказание: либо административное, либо уголовное. При этом право на получение денег все равно у нее остается. В противном случае для заемщика это неосновательное обогащение. У нас никто не вправе обогащаться за счет другого», - указал собеседник НСН.

Ранее начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Евгений Балычев предупредил о риске брать займы у нелегальных кредиторов. Он отмечал, что это может обернуться существенными имущественными потерями и даже поставить под угрозу здоровье заемщика, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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