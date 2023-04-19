«Ширма с подвохом»: Россиянам дали советы по защите от нелегальных кредиторов

Накануне сообщалось, что Банк России выявил 1159 нелегальных кредиторов в I квартале 2023 года, что на 24,6% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. При этом указывается, что финансовых пирамид стало больше на 6%. Сергей Крылов отметил, что отличительной особенностью нелегальных кредиторов является слишком большое количество рекламы.

«Каждая компания, которая занимается профессиональной деятельностью, а если она связана с кредитными продуктами и займами… Она должна стоять где-то на учете. В Центробанке это всегда можно проверить, сделать запрос, посмотреть лицензию. Чем красивей ширма, тем больше там подвоха. Хороший товар или услуга в рекламе особо не нуждается, а все, что плохое – туда вваливаются огромные деньги», - сказал Крылов.

По его словам, если гражданин взял займ у нелегальных кредиторов, то по закону он все равно должен будет отдать им деньги. Крылов объяснил, что сам факт гражданско-правовых отношений состоялся, поэтому заемщика в случае не возврата средств может ждать наказание за незаконное обогащение.