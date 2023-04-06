Банки России с октября смогут выдавать кредиты через мобильные офисы
Центробанк России упростил порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций, сменив их название на «мобильный офис», а также расширил перечень банковских операций, которые они вправе проводить. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Отмечается, что нововведение заработает с 1 октября этого года. Регулятор пояснил, что через мобильный офис россияне смогут оформить кредит, осуществить перевод по счетам и без открытия банковского счета. Кроме того, мобильный офис сможет проводить кассовое обслуживание в полном объеме и предоставлять услуги инкассации компаниям.
Ранее сообщалось, что россияне стали брать рассрочку в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Речь идет о сервисах покупки долями, которые предоставляют крупные банки и маркетплейсы. Рассрочки являются скрытой формой кредитования и накладывают дополнительное бремя на низкодоходные слои населения, заявил на этом фоне член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru