Frank RG: Россияне набрали в марте кредитов на 1,34 трлн рублей

Эксперты заявили, что это на 35% больше, чем в февраля текущего года, и на 109% больше, чем в марте 2022 года. По их мнению, столь внушительный рост обусловлен отказом россиян от кредитов в прошлом году из-за начала спецоперации на Украине.

По данным Frank RG, прирост зафиксирован во всех сегментах, в том числе в ипотечном и автокредитовании. Но лидером является сегмент кредитов наличными - в марте 2023 года россияне взяли в долг у банков 631,5 млрд рублей, что на 670% больше, чем в марте прошлого года.

Ранее Центробанк России упростил порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций, сменив их название на «мобильный офис», в которых с 1 октября этого года россияне смогут оформить кредит, осуществить перевод по счетам и без открытия банковского счёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».