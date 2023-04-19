ЦБ выявил рост числа нелегальных кредиторов почти в три раза за год

Он отметил, что кроме нелегальных кредиторов, форекс-дилеров и финансовых пирамид ЦБ учитывает в статистике и нелегальных страховщиков, а также операторов инвестплатформ. По словам Ляха, финансовых пирамид стало больше на 6%.

Ранее начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Евгений Балычев предупредил о риске брать займы у нелегальных кредиторов. Он отмечал, что это может обернуться существенными имущественными потерями и даже поставить под угрозу здоровье заемщика, сообщает «Радиоточка НСН».

