ЦБ выявил рост числа нелегальных кредиторов почти в три раза за год

Банк России выявил 1159 нелегальных кредиторов в I квартале этого года, что на 24,6% больше по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях в интервью «Известиям».

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Он отметил, что кроме нелегальных кредиторов, форекс-дилеров и финансовых пирамид ЦБ учитывает в статистике и нелегальных страховщиков, а также операторов инвестплатформ. По словам Ляха, финансовых пирамид стало больше на 6%.

Ранее начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Евгений Балычев предупредил о риске брать займы у нелегальных кредиторов. Он отмечал, что это может обернуться существенными имущественными потерями и даже поставить под угрозу здоровье заемщика, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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