Военэксперт Дандыкин: Украину будут «отключать» от Черного моря

По его словам, удары российской армии направлены на уничтожение портовой инфраструктуры. Это склады, оборудование для погрузки-разгрузки, объекты двойного назначения. В результаты порты не смогут «принимать и разгружать суда с западным вооружением».

Дандыкин также напомнил, что от работы с Украиной уже отказался один из крупнейших мировых операторов морских перевозок - Maersk.

«Все очень серьёзно... начинается блокада... Думаю, со временем могут подключиться уже более серьёзные силы и флот, подводные лодки», — отметил он.

Эксперт добавил, что в целом из-за разрушения морской логистики сократятся поставки на Украину военных грузов, что положительно скажется на продвижении российских войск на передовой.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия поразила в Одессе объекты портовой инфраструктуры и склады с БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».