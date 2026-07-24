Военэксперт Дандыкин: Украину будут «отключать» от Черного моря
Удары Вооружённых сил РФ по одесским портам означают, что Украину начинают «отключать» от Чёрного моря. Об этом сайту aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, удары российской армии направлены на уничтожение портовой инфраструктуры. Это склады, оборудование для погрузки-разгрузки, объекты двойного назначения. В результаты порты не смогут «принимать и разгружать суда с западным вооружением».
Дандыкин также напомнил, что от работы с Украиной уже отказался один из крупнейших мировых операторов морских перевозок - Maersk.
«Все очень серьёзно... начинается блокада... Думаю, со временем могут подключиться уже более серьёзные силы и флот, подводные лодки», — отметил он.
Эксперт добавил, что в целом из-за разрушения морской логистики сократятся поставки на Украину военных грузов, что положительно скажется на продвижении российских войск на передовой.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия поразила в Одессе объекты портовой инфраструктуры и склады с БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Семья нового главкома ВСУ оказалась тесно связана с Россией
- В Госдуме предложили способ борьбы с украинской ракетой «Фламинго»
- В России предложили разрешить регистрацию разыскиваемых Интерполом авто
- Бывшая солистка «Миража» назвала праздником победу в суде над продюсером Литягиным
- Стал известен топ-10 самых богатых кандидатов в Госдуму от пяти партий
- Кадровый провал: К чему приведёт принудительное закрепление молодых врачей
- Военэксперт Дандыкин: Украину будут «отключать» от Черного моря
- Жильё, зарплата, обучение: Чего не хватает в программе поддержки молодых врачей
- Минюст признал нежелательными организациями 10 иностранных НПО
- Депутат Кирьянов призвал уравнять условия работы рынка готовой еды и ресторанов