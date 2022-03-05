Союз потребителей: Все торговые сети в ближайшее время ограничат продажу «в одни руки»

Ограничение продажи отдельных товаров является «тактически правильной» мерой, к которой вскоре могут прибегнуть все российские торговые сети, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Ранее стало известно, что магазины «Ашан» и «Атак» ввели ограничения на продажу социально значимых товаров с долгим сроком хранения. В одни руки отпускают не более пяти упаковок муки, 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла и трех пачек соли.