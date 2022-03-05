Союз потребителей: Все торговые сети в ближайшее время ограничат продажу «в одни руки»
Вместо сдерживания цен надо помогать людям деньгами или ввести продуктовые карточки на отечественные продукты, сказал НСН председатель Союза потребителей России.
Ограничение продажи отдельных товаров является «тактически правильной» мерой, к которой вскоре могут прибегнуть все российские торговые сети, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Ранее стало известно, что магазины «Ашан» и «Атак» ввели ограничения на продажу социально значимых товаров с долгим сроком хранения. В одни руки отпускают не более пяти упаковок муки, 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла и трех пачек соли.
«Эта мера абсолютно разумная, она в общих интересах. Потребителя бы не устроило, что на полках стоят ценники, обозначенные как продукты с минимальной наценкой, но под ними нет самих продуктов, потому что их раскупили в первый час работы магазина. Минпромотрг признал, что торговые сети вправе так поступать, так что, я думаю, что не только "Ашан", а все они в самое ближайшее время будут так поступать»,- сказал Шелищ.
При этом он высказал мнение, что вместо удерживания цен государству стоит помогать деньгами тем, кто не может прокормить детей.
«Тактически – мера правильная, сейчас другого выхода нет, а стратегически абсолютно неправильная, потому что помогать потребителю надо не сдерживанием день, а деньгами, а там пусть он сам выбирает, что на эти деньги покупать. При этом помогать деньгами надо не всем, а тем, у кого доходы уже сейчас, особенно на фоне обвально растущих цен не позволяют справиться и поддержать привычный и даже самый скромный уровень жизни, прокормить детей», - раъяснил председатель Союза потребителей.
Шелищ считает, что помогать россиянам можно было бы не только деньгами, но и продовольственными карточками.
«Им надо помогать деньгами или продовольственными субсидиями, о чем уже много лет говорят, но воз и ныне там. Получив продовольственные карты или сертификаты на какие-то отечественные продукты, люди сами выберут, что им купить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Петр Шелищ говорил НСН, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций.
Минпромотрг объявил 5 марта, что разрешает торговым сетям в России ограничивать продажу в одни руки ряда социально-значимых товаров с минимальной наценкой. По данным ведомства, с этой инициативой выступили сами крупные торговые сети, которые таким образом хотят обезопасить себя от спекулянтов.
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