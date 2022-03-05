Минпромторг объявил борьбу со спекулянтам

Торговым сетям в России разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки, сообщает Минпромторг РФ.

Максимальную торговую наценку на значимые продукты в РФ могут ограничить 5%

Это связано с борьбой со спекулянтами. Инициатива принадлежит самим торговым точкам. Так они рассчитывают минимизировать риски приобретения «перекупщиками» социально-значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка.

Отмечается, что зафиксированы случаи, когда в ряде субъектов товары единовременно приобретались в большем, чем нужно для частного потребления, объеме — до нескольких тонн. Целью таких покупок была перепродажа.

Напомним, максимальную торговую наценку на ряд социально значимых продуктов питания в России могут ограничить 5%. Таковы итоги совещания в министерстве сельского хозяйства, где обсуждались варианты стабилизации цен.

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ФОТО: РИА Новости Руслан Кривобок
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