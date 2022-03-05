Минпромторг объявил борьбу со спекулянтам

Это связано с борьбой со спекулянтами. Инициатива принадлежит самим торговым точкам. Так они рассчитывают минимизировать риски приобретения «перекупщиками» социально-значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка.

Отмечается, что зафиксированы случаи, когда в ряде субъектов товары единовременно приобретались в большем, чем нужно для частного потребления, объеме — до нескольких тонн. Целью таких покупок была перепродажа.

Напомним, максимальную торговую наценку на ряд социально значимых продуктов питания в России могут ограничить 5%. Таковы итоги совещания в министерстве сельского хозяйства, где обсуждались варианты стабилизации цен.

