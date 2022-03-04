Гипермаркеты «Ашан» будут ограничивать продажу отдельных товаров

«На сегодняшний день мы достаточно обеспечены запасами социально значимых товаров, какого-то дефицита в ближайшее время мы не ожидаем»,— подчеркнули в пресс-службе сети магазинов.

Ранее в Руспродсоюзе заявили, что не ожидают дефицита продуктов из-за санкций.

