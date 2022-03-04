Гипермаркеты «Ашан» будут ограничивать продажу отдельных товаров
В руководстве торговой сети «Ашан» заявили о рекомендации отдельным магазинам ограничивать продажи социально значимых товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.
Данные меры в компании объяснили повышенным спросом на отдельные категории продукции. При этом отмечается, что в настоящее время проблем с запасами товаров у «Ашана» нет, а пустые полки в магазинах связали с плохой логистикой и несвоевременной доставкой со складов.
«На сегодняшний день мы достаточно обеспечены запасами социально значимых товаров, какого-то дефицита в ближайшее время мы не ожидаем»,— подчеркнули в пресс-службе сети магазинов.
Ранее в Руспродсоюзе заявили, что не ожидают дефицита продуктов из-за санкций.
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