Гипермаркеты «Ашан» будут ограничивать продажу отдельных товаров

В руководстве торговой сети «Ашан» заявили о рекомендации отдельным магазинам ограничивать продажи социально значимых товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.

Данные меры в компании объяснили повышенным спросом на отдельные категории продукции. При этом отмечается, что в настоящее время проблем с запасами товаров у «Ашана» нет, а пустые полки в магазинах связали с плохой логистикой и несвоевременной доставкой со складов.

Сеть магазинов Mango прекратила работу в России

«На сегодняшний день мы достаточно обеспечены запасами социально значимых товаров, какого-то дефицита в ближайшее время мы не ожидаем»,— подчеркнули в пресс-службе сети магазинов.

Ранее в Руспродсоюзе заявили, что не ожидают дефицита продуктов из-за санкций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПродажаТоварыПоставкиАшан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры