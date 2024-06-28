Полная прожарка: Новый ГОСТ изменит способ приготовления шаурмы в России

«Пока этот вопрос просто обсуждается, требования разрабатываются. С шаурмой есть проблема, это так. Когда шаурма готовится на бобинах, повар, срезая мясо, неизбежно срезает и более сырые слои. Мясо не прожаривается до конца, для курицы это серьезный риск сальмонеллеза. Чтобы этого не было, курицу надо прожаривать при температуре 70 градусов десять минут. Когда нож режет по этой бобине, мы все видим, что там нет такой прожарки. Надо пересматривать стандарты, именно способ приготовления, чтобы прожарка была полная. Также необходимо проверять сырье, чтобы там не было изначально сальмонеллеза», - рассказал он.

По его словам, сегодня палатки с шаурмой проверяются редко, 99% нарушений приходится именно на «серую» зону.

«Палатки с шаурмой не так часто проверяются. Они находятся в серой зоне, там часто люди работают неоформленные, нормы не соблюдаются, а потребителей просят перевести деньги, то есть, работа идет в «черную». Этим вопросом тоже надо заниматься, переключить проверяющих с «удобных» мест на заведения, где есть реальный риск. 99% рисков и нарушений именно в серой зоне сегодня», - заключил собеседник НСН.

Такие распространенные уличные перекусы, как шаурма, хот-дог, шашлык и кебаб могут стать причиной заражения токсикоинфекциями, рассказал ранее гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Алексей Боярко, передает «Радиоточка НСН».

