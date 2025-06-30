Из России за год было выдворено рекордное число нелегальных мигрантов, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«У нас основная масса нелегалов уезжают сами, это добровольный выезд, если было предписано выдворение. Прошлый год после ситуации с «Крокусом» был рекордный. Традиционно 30-35 тысяч выдворялось в год со всей страны. Прошлый год – это 85 тысяч граждан. Этот год будет сравним с прошлым по количеству выдворений нелегальных мигрантов. Это будет уже новый год с точки зрения отсчета, так как много нововведений», - отметил он.

В России 90% детей мигрантов не допустили к экзамену по русскому языку по формальным признакам, что пора считать тревожной ситуацией, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

