В России призвали запретить мигрантам заниматься бойцовскими видами спорта

Комментируя предложение депутатов от фракции «Новые люди» ввести запрет на участие мигрантов в подпольных клубах ММА, он назвал эту инициативу правильной, однако усомнился в её быстрой реализации.

По словам Матвеева, в настоящее время в Административном и Уголовном кодексах нет соответствующих норм, а ввести их можно опираясь на положения Конституциия РФ, допускающих ограничение прав граждан в интересах безопасности страны, как в случае со штрафами за поиск экстремистских материалов в интернете.

«Надо запретить... вводить соответствующие нормы... Может быть, это звучит как-то немножко нетолерантно, но, на мой взгляд, это было бы правильно», — заключил депутат.

Ранее депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков и Владимир Плякин направили главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обращение, в котором указали на рост числа преступлений, которые совершили нелегалы, «получившие боевой опыт в подпольных клубах смешанных единоборств», сообщает RT.

