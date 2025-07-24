В России призвали запретить мигрантам заниматься бойцовскими видами спорта
Для обеспечения национальной безопасности России необходимо запретить трудовым мигрантам заниматься бойцовскими видами спорта. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Комментируя предложение депутатов от фракции «Новые люди» ввести запрет на участие мигрантов в подпольных клубах ММА, он назвал эту инициативу правильной, однако усомнился в её быстрой реализации.
По словам Матвеева, в настоящее время в Административном и Уголовном кодексах нет соответствующих норм, а ввести их можно опираясь на положения Конституциия РФ, допускающих ограничение прав граждан в интересах безопасности страны, как в случае со штрафами за поиск экстремистских материалов в интернете.
«Надо запретить... вводить соответствующие нормы... Может быть, это звучит как-то немножко нетолерантно, но, на мой взгляд, это было бы правильно», — заключил депутат.
Ранее депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков и Владимир Плякин направили главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обращение, в котором указали на рост числа преступлений, которые совершили нелегалы, «получившие боевой опыт в подпольных клубах смешанных единоборств», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru