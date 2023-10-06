«Шанс спасти квартиру!»: Россиянам объяснили, как банкротство бьет по ипотеке

Двойное кредитование будет для ипотечников гораздо страшнее обычного банкротства, при этом Верховный суд дал им шанс, сказал в эфире НСН Дмитрий Кваша.

Россияне продолжат тренд на банкротства, при этом люди могут спасти свои ипотечные квартиры, заявил в интервью НСН эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша.

По данным РБК, с начала 2023 года банкротами были признаны почти четверть миллиона россиян. Это на 28,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

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«Тенденция к банкротствам продолжается, потому что идет обнищание населения и, чем дальше, тем интереснее. В России 83 млн человек дееспособного населения, из которых четверть закредитована. Треть из них не справляется с кредитной нагрузкой, так что есть откуда ожидать прирост банкротств. Если посмотреть динамику покупки недвижимости, более 70% жилья приобретается в кредит. В связи с увеличением первоначального взноса люди часто берут потребительский кредит, чтобы получить ипотеку и облагают себя двойной кредитной нагрузкой. Такой кредит будет гораздо страшнее, чем с обычной процедурой банкротства, потому что залоговое имущество при банкротстве изымается», - сказал Кваша.

При этом он сообщил о прецеденте, когда банкроту оставили ипотечную квартиру.

«Если человек может платить ипотеку, но по другим кредитам не вывозит, сейчас формируется практика, - есть первое решение Верховного суда, - когда ипотеку за человеком сохраняют, но при процедуре банкротства списывают долги по другим кредитам. Таким образом, человек не лишается единственного ипотечного жилья. Надо ликвидировать финансовую безграмотность. Во-первых, надо, чтобы человек не загонял себя в такие условия. Во-вторых, если он понимает, что не справляется с платежами, не усугублял», - указал эксперт.

РБК отмечает, что темпы роста банкротств в России замедляются: В 2022 году число несостоятельных граждан выросло на 44,2%, в в 2021 – на 62%, а в 2020 - на 72,6%. Кваша объяснил это нововведениями в МФЦ.

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«В последние два года у нас также открылась процедура внесудебного банкротства, когда это можно сделать через МФЦ с долгами до 500 тыс. рублей. Часть людей пошла туда, это немножко сгладило динамику прироста», - заключил собеседник НСН.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа подписал закон, облегчающий процедуру банкротства для россиян. Минимальный размер задолженности для внесудебного банкротства снизился с 50 до 25 тыс. рублей, а максимальный – увеличился с 500 тыс. рублей до миллиона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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