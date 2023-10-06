«Шанс спасти квартиру!»: Россиянам объяснили, как банкротство бьет по ипотеке

Россияне продолжат тренд на банкротства, при этом люди могут спасти свои ипотечные квартиры, заявил в интервью НСН эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша.

По данным РБК, с начала 2023 года банкротами были признаны почти четверть миллиона россиян. Это на 28,8% больше, чем за тот же период прошлого года.