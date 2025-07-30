Россиянам рассказали о минусах Mazda CX-5 первого поколения

По его словам, к минусам модели следует отнести быструю разрядку аккумулятора, некорректную работу системы «Старт/Стоп», датчиков уровня масла и некоторых электронных компонентов.

Кроме того, Житнухин указал на уязвимость лакокрасочного покрытия к царапинам и сколам, а также часто ломающиеся стойки стабилизатора, шаровые опоры и другие компоненты, особенно после того, как кроссовер проедет 150 тысяч км ии больше.

«Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены электропроводки или элементов электроники вследствие некорректной установки стороннего оборудования или ремонтных работ после аварий», — заключил эксперт.

Ранее Ford Focus стал самым желанным недорогим автомобилем у россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

