Россиянам рассказали о минусах Mazda CX-5 первого поколения
Одной из наиболее распространённых проблем популярного в РФ кроссовера Mazda CX-5 первого поколения является нарушение работы электропривода зеркал. Об этом «Газете.Ru» заявил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
По его словам, к минусам модели следует отнести быструю разрядку аккумулятора, некорректную работу системы «Старт/Стоп», датчиков уровня масла и некоторых электронных компонентов.
Кроме того, Житнухин указал на уязвимость лакокрасочного покрытия к царапинам и сколам, а также часто ломающиеся стойки стабилизатора, шаровые опоры и другие компоненты, особенно после того, как кроссовер проедет 150 тысяч км ии больше.
«Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены электропроводки или элементов электроники вследствие некорректной установки стороннего оборудования или ремонтных работ после аварий», — заключил эксперт.
Ранее Ford Focus стал самым желанным недорогим автомобилем у россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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