Путин расширил доступность процедуры банкротства
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому процедура банкротства станет более доступной. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, минимальный размер задолженности для внесудебного банкротства снижен с 50 тысяч до 25 тысяч рублей, а максимальный размер наоборот был повышен - с 500 тысяч рублей до одного млн рублей.
Также возможность инициировать внесудебное банкротство появилась у пенсионеров и граждан, которые живут на пособия, но в случае если долг взыскивается более года, а подходящего для взыскания имущества нет.
Кроме того, был снижен срок для повторной процедуры внесудебного банкротства - с 10 до пяти лет.
Ранее кабмир РФ поддержал законопроект о сохранении единственного ипотечного жилья в собственности гражданина при его личном банкротстве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru