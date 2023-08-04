Путин расширил доступность процедуры банкротства

В частности, минимальный размер задолженности для внесудебного банкротства снижен с 50 тысяч до 25 тысяч рублей, а максимальный размер наоборот был повышен - с 500 тысяч рублей до одного млн рублей.

Также возможность инициировать внесудебное банкротство появилась у пенсионеров и граждан, которые живут на пособия, но в случае если долг взыскивается более года, а подходящего для взыскания имущества нет.

Кроме того, был снижен срок для повторной процедуры внесудебного банкротства - с 10 до пяти лет.

Ранее кабмир РФ поддержал законопроект о сохранении единственного ипотечного жилья в собственности гражданина при его личном банкротстве, передает «Радиоточка НСН».

