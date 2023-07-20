У банкротов и должников будут изымать загранпаспорта

Должники и банкроты, которым ограничен выезд из РФ за рубеж, будут лишаться загранпаспортов, сообщает «Российская газета».

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Отмечается, что соответствующий закон должен вступить в силу до конца года, тогда же федеральные ведомства пропишут порядок изъятия документов.

По словам вице-президента Гильдии Российских адвокатов Никиты Филиппова, при изъятии загранпаспорта будет составляться соответствующая бумага, которая после решения проблем позволит гражданину вернуть документ.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ДолгиБанкротствоРоссияЗагранпаспорт

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