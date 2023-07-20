У банкротов и должников будут изымать загранпаспорта

Отмечается, что соответствующий закон должен вступить в силу до конца года, тогда же федеральные ведомства пропишут порядок изъятия документов.

По словам вице-президента Гильдии Российских адвокатов Никиты Филиппова, при изъятии загранпаспорта будет составляться соответствующая бумага, которая после решения проблем позволит гражданину вернуть документ.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».